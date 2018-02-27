Как отправить детей на учебу в США?

Нередко за время обучения школьники определяются с выбором будущей профессии.

Многие родители хотят, чтобы ребенок поучился за рубежом, и кто-то предпочитает учебу в США: именно там лучшие потенциальные работодатели мира, почти вся первая сотня мирового рейтинга ВУЗов. Начинать можно еще в школе, если поступить на программу школьных обменов.

Программа школьных обменов существует уже более полувека и за это время многократно подтвердила эффективность такого метода обучения.

Подростки учатся в государственной американской школе и проживают в американской семье. Эта программа дает возможность увидеть другой уклад жизни, другую культуру, другую страну, проверить собственные силы.

Кто может поехать на учебу в США по программе?

Школьники в возрасте 15-18 лет с уровнем знания английского языка не ниже среднего и школьники, которые участвовали в программе FLEX и не прошли по конкурсу.

Американская средняя школа - какая она?

В обязательную школьную программу входят: английский язык, история, литература, математика, физика и другие предметы. Некоторые предметы можно выбирать, например: курсы по искусству, дизайну, драме, речи, фотографии и другие. Школа предлагает занятия различными видами спорта.

Где будут жить дети?





В обычной американской семье. Принимающие семьи тщательно подбираются координаторами программы. Оцениваются качество проживания, заинтересованность в принятии студентов и другие факторы. Как правило, это семьи среднего достатка, имеющие собственных детей, дружба с которыми помогает в адаптации казахстанских школьников.

Кто такой координатор программы?

На протяжении всего учебного года участнику программы будет помогать координатор программы, с которым школьник сможет связаться в любой момент. Координатор наблюдает за учеником, контролируя процесс его адаптации и личностного роста, наблюдает за успеваемостью и успехами школьника. Вся эта информация предоставляется родителям.

Каковы преимущества программы?





Большинство участников программы хорошо устраиваются в жизни. Нередко за время обучения школьники определяются с выбором будущей профессии. Они хорошо владеют иностранным языком, умеют ставить перед собой высокие цели и достигать их. Большинство участников программы продолжает обучение в высших учебных заведениях США и Канады.

Сколько стоит программа?

академический год - 10270$

осенний семестр, весенний семестр – 9300$

Куда обращаться?

Агентство «USL-Kazakhstan»

г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 126

тел.: 8 (727) 2720102, 8 707 531 4832

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