Новый BMW X5 дебютировал на независимом рендере

В текущем году баварская компания BMW планирует официально представить широкой общественности кроссовер X5 нового поколения G05.

На опубликованных изображениях демонстрируется работа специалистов популярного отечественного издания «Колёса.ру». По мнению авторов картинок, новый BMW X5 (G05) сохранит знакомые пропорции кузова, но при этом получит множество оригинальных дизайнерских решений.

Например, в передней части кузова машины появятся огромные «ноздри» радиаторной решётки, пересмотренный бампер и новая светодиодная светотехника. Помимо этого, у популярного баварского внедорожника немного изменится боковое остекление.

В задней части внедорожника BMW X5 нового поколения G05, по мнению свободных художников, можно будет обнаружить объёмные габаритные огни и новую дверцу багажного отделения, которая будет разделена на две половины: владелец сможет открывать отдельно верхнюю и нижнюю части.

Отметим, что информации о гамме силовых агрегатов внедорожника BMW X5 четвёртого поколения пока нет.

Via livecars