Шакаримовские чтения прошли в ВКО

В Государственном университете имени Шакарима города Семей в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» состоялась третья городская научная конференция «Шакаримовские чтения» для учащихся школ и колледжей.

С приветственным словом перед участниками и гостями конференции выступил проректор по учебно-воспитательной работе Марат Абдикаримов, который подчеркнул, что конференция позволит привлечь учащихся к научно-исследовательской деятельности и сформировать творческие связи школ и колледжей с Университетом Шакарима.

Всего среди участников было более 300 учащихся старших классов школ и колледжей города Семей. На конференции участники выступили с результатами исследовательской работы по инженерному, физико-математическому, филологическому направлениям.

Как отметил проректор по науке и коммерциализации Сандип Шарма, проведение научных исследований, выступление на конференциях, конкурсах, презентация своих достижений позволяют развивать самостоятельность и творческие способности учащихся, повышает их коммуникабельность.

Авторы лучших докладов были награждены дипломами, памятными подарками и благодарственными письмами.