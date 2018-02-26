О состоянии пострадавших в ДТП узбекистанцев рассказали врачи Актобе

Сегодня утром граждан Узбекистана, пострадавших в ДТП с автобусом в Актюбинской области, выписали из центральной больницы Хромтауского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя главврача Людмилы Волненко, вчера вечером к ним с различными травмами поступило всего 9 узбекистанцев, в том числе 3 женщины и 6 мужчин.

«У одного из них были травмы средней тяжести, у остальных было удовлетворительное состояние, ушибы. Но идти им было некуда, оставили у нас на ночь под наблюдение. Одна женщина получила черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Она отказалась от госпитализации и уехала под расписку, ее травму можно лечить амбулаторно. Остальные получили медицинскую помощь. Травмы незначительные - переломы ребра, перелом носа, ушибы. С утра мы всех выписали в удовлетворительном состоянии. Они уехали домой», - сказала Л. Волненко.

Как сообщалось, 25 февраля в 20 часов 40 минут автобус с 25 пассажирами опрокинулся на трассе «Самара-Шымкент» в Хромтауском районе Актюбинской области. 35-летний водитель автобуса марки «Мерседес», житель ЮКО, двигаясь со стороны города Актобе в направлении города Хромтау, не справился с рулевым управлением.

Начато досудебное расследование по ст.345 ч.2 УК РК - нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами.

Фото:Сонариум