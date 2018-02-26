Головкин подарил перчатки с автографом звезде фильма «Боец»

Казахстанский боксер профессионал, чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадий Головкин встретился со звездой Голливуда актером и продюсером Марком Уолбергом.

«Приятно было увидеть тебя, настоящий мужчина и чемпион @markwahlberg», - написал Головкин в описании к фото.

Казахстанский боксер подарил актеру боксерские перчатки с национальным орнаментом и автографом.

Марк Уолберг в 2010 году снялся в главной роли фильма «Боец». История повествует о пути боксера Микки Уорда по кличке «Ирландец» к званию чемпиона мира. По сценарию, восхождение Уорда было похоже на восхождение легендарного Рокки. Парень из народа, между боями он трудился на дорожных работах. Пережив череду неудач и поражений, Микки сумел снова вернуться на ринг, когда его тренером стал сводный брат Дикки Эклунд, бывший боксер, карьера которого оборвалась из-за пристрастия к наркотикам. Помощь брата, любовь официантки Шарлин, забота матери и несгибаемая воля к победе позволили Уорду взойти на мировой пьедестал.