В Астане состоялся официальный запуск проекта ОСМС совместно с группой ВБ

Сегодня состоялся официальный запуск проекта Министерства здравоохранения Республики Казахстан «Социальное медицинское страхование», реализуемого совместно с группой Всемирного банка в рамках подписанного в ноябре 2016 года между Правительством РК и Международным Банком Реконструкции и Развития Соглашение о займе.

С приветственными словами по этому случаю выступили министр здравоохранения Елжан Биртанов и Постоянный представитель Всемирного Банка в Казахстане Ато Браун.

Как подчеркнул в своем выступлении Е.Биртанов, данный проект является продолжением начатых системных и институциональных преобразований в секторе здравоохранения Казахстана, направленных на повышение эффективности системы оказания услуг здравоохранения.

В числе приоритетных задач нового проекта глава Минздрава РК отметил наряду с внедрением ОСМС, релизацию Единого перспективного плана инфраструктуры здравоохранения, содействие в формировании службы общественного здравоохранения, усиление первичной медико-санитарной помощи, модернизацию скорой медицинской помощи, медицинского образования, цифровизацию здравоохранения.

«Проект социального страхования здоровья, который мы совместно начинаем сегодня, направлен на оказание поддержки правительству Казахстана в повышении доступности, качества и эффективности предоставления медицинских услуг и уменьшении финансовых рисков для населения, вызванных серьезными проблемами со здоровьем», - сказал Ато Браун.

По его словам, такие крупные реформы в секторе здравоохранения не могут быть успешно реализованы без участия других секторов, поэтому важно заручиться поддержкой других министерств и граждан.

Так, в рамках первого компонента по укреплению Национальной системы социального медицинского страхования, планируется оказать поддержку Фонду медстрахования в прогнозировании доходов и управлению рисками, совершенствовании тарифной политики, в определении объемов страхового пакета медпомощи и ГОБМП, интеграции информационных систем и внедрении механизмов контроля качества и объемов оказанных медицинских услуг.

Второй компонент предусматривает содействие становлению службы общественного здравоохранения (СОЗ), создание и оснащение 16 передовых центров на базе действующих поликлиник и обучение специалистов первичной медпомощи в соответствии с международными требованиями. За счет ресурсов проекта также предполагается осуществить реструктуризацию стационарной и амбулаторно-поликлинической служб, дооснастить медицинские организации (приемные отделения стационаров, поликлиники) медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения в соответствии с рекомендациями клинических протоколов.

Одной из задач проекта является внедрение Программы управления заболеваниями (ПУЗ) во всех регионах Казахстана, в том числе обеспечение 200 поликлиник медицинским и лабораторным оборудованием для ведения пациентов ПУЗ.

Проблему усиления кадрового потенциала отрасли планируется решать за счет стратегического партнерства с зарубежными медицинскими вузами и колледжами. Ключевым новшеством здесь станет создание новой модели университетской клиники и образовательных программ всех уровней, в т.ч. по подготовке специалистов сестринского дела и внедрение стандарта двудипломной казахстанско-финской модели бакалавриата и магистратуры.

Также запланирована разработка профессионального регистра работников здравоохранения для единого учета кадров медицинской отрасли, что позволит определять не только текущую потребность в кадрах, но и давать прогноз на долгосрочную перспективу.

В результате реализации проекта ожидается, что снизится доля частных расходов домохозяйств за медицинские услуги, четкое разграничение пакетов медпомощи позволит обеспечить прозрачность и доступность услуг, будет сокращено чрезмерное потребление стационарных услуг при росте доли первичного звена, также население будет в большей степени вовлечено к мерам профилактики и раннего выявления заболеваний.

Напомним, что ранее при поддержке Всемирного банка были разработаны ключевые подходы к внедрению ОСМС, внедрены методы оплаты на основе КЗГ, стимулирующий компонент подушевого норматива, внедрена национальная аккредитация медицинских организаций, проведено пилотное внедрение программы управления заболеваниями (ПУЗ), внедрены прикладной бакалавриат в области сестринского дела, независимая оценка знаний и навыков специалистов, начата реализации концепции развития электронного здравоохранения.

После официального запуска Проекта «Социальное медицинское страхование», запланирован старт пятидневного Флагманского курса с участием ведущих экспертов Всемирного банка в области здравоохранения, в числе которых заявлены Томас Боссерт (Гарвардский Университет, США), Рикардо Битран (Бостонский Университет, США), Тихомир Штрицреп (Загребский Университет, Хорватия), Сомил Нагпал (Университет Эмити, Индия).