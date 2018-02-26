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Утверждены формы налоговой учетной политики для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы на основе патента или упрощенной декларации
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Аннотация к документу: Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 1 февраля 2018 года № 97 «Об утверждении формы налоговой учетной политики для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы на основе патента или упрощенной декларации» (не введен в действие)
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В соответствии с пунктом 7 статьи 190 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) утверждена форму налоговой учетной политики для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы на основе патента или упрощенной декларации.
В частности, индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы на основе патента или упрощенной декларации, утверждают налоговую учетную политику по форме, установленной уполномоченным органом.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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