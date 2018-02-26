В соответствии с пунктом 7 статьи 190 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) утверждена форму налоговой учетной политики для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы на основе патента или упрощенной декларации.

В частности, индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы на основе патента или упрощенной декларации, утверждают налоговую учетную политику по форме, установленной уполномоченным органом.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.