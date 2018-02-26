 
Новости за сегодня

Утверждены формы налоговой учетной политики для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы на основе патента или упрощенной декларации

Аннотация к документу: Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 1 февраля 2018 года № 97 «Об утверждении формы налоговой учетной политики для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы на основе патента или упрощенной декларации» (не введен в действие)

В соответствии с пунктом 7 статьи 190 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) утверждена форму налоговой учетной политики для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы на основе патента или упрощенной декларации.

В частности, индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы на основе патента или упрощенной декларации, утверждают налоговую учетную политику по форме, установленной уполномоченным органом.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

26 февраля 2018, 12:57
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код