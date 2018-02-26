В Женеву едет 640-сильный универсал Porsche Panamera

В течение примерно тридцати лет инженеры из фирмы TechArt в Германии повышают производительность и стиль многих моделей премиального бренда Porsche.

Новый пакет обновлений GrandGT от специалистов немецкого ателье TechArt позволяет владельцам спортивного «сарая» Porsche Panamera Sport Turismo максимально индивидуализировать свой автомобиль. Например, вы просто взгляните на этот уникальный оттенок Racing Green, в который окрашен кузов универсала.

Кроме этого, модернизированный универсал Porsche Panamera Sport Turismo GrandGT by TechArt получил новую заниженную подвеску и широкофюзеляжный аэродинамический обвес, в состав которого входят расширитель колёсных арок и множество новых спойлеров.

Также в пакет обновлений GrandGT входит набор уникальных 22-дюймовых колёсных дисков серии Formula IV и более агрессивный задний аэродинамический диффузор с интегрированными патрубками спортивной выхлопной системы.

Отдельного разговора заслуживает салон модернизированного универсала Porsche Panamera Sport Turismo GrandGT by TechArt. Как подчеркнули в компании, практически каждая поверхность салона стильного и практичного автомобиля была покрыта высококачественной кожей Nappa уникального оттенка. Также в оформление интерьера модели использовалась алькантара.

Не забыли немецкие тюнеры и про силовой агрегат модели. Так, 4,0-литровый двигатель V8 универсала Porsche Panamera Sport Turismo Turbo, который в стоке выдаёт 550 сил, теперь способен генерировать 640 лошадиных сил и 900 Нм. В компании рассказали, что «сарай» ускоряется с 0 до 100 км/ч всего за 3,4 секунды.

Помимо 640-сильного универсала Porsche Panamera Sport Turismo GrandGT немецкая компания TechArt представит на автосалоне в Женеве-2018 модернизированные автомобили Porsche 911 GT3, Porsche 911 R Cabriolet, Porsche 911 Turbo S и Porsche Macan.

Via livecars