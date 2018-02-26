В соответствии с пунктом 20 статьи 418 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» утверждены Правила и сроки вручения проверяемому лицу предварительного акта выездной таможенной проверки, предоставления письменного возражения к предварительному акту выездной таможенной проверки, рассмотрения органом государственных доходов такого возражения, а также категорий проверяемых лиц, в отношении которых применяются нормы по предварительному акту выездной таможенной проверки.

Предварительный акт выездной таможенной проверки направляется:

1) проверяемым лицам, включенным в перечень, предусмотренный пунктом 3 статьи 130 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);

2) проверяемым лицам, заключившим инвестиционные контракты в соответствии со статьей 285 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года.

В рамках настоящих Правил используются следующие понятия:

1) письменное возражение - письменное несогласие проверяемого лица с результатами предварительного акта выездной таможенной проверки;

2) предварительный акт выездной таможенной проверки - документ о предварительных результатах выездной таможенной проверки, составленный должностным лицом органа государственных доходов.

До составления акта выездной таможенной проверки, предусмотренного пунктом 19 статьи 418 Кодекса, в случае выявления нарушения таможенного законодательства Евразийского экономического союза, таможенного и (или) иного законодательства Республики Казахстан должностное лицо органа государственных доходов вручает проверяемому лицу предварительный акт выездной таможенной проверки.

Предварительный акт выездной таможенной проверки вручается проверяемому лицу лично под роспись не позднее десяти рабочих дней до даты завершения выездной таможенной проверки.

Проведение выездной таможенной проверки приостанавливается в случаях и сроках, предусмотренных пунктом 18 статьи 418 Кодекса.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.