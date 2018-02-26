В Таиланде за незаконное проведение секс-тренинга задержали Настю Рыбку

Скандальные видеоблогеры Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, более известные под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка, были среди десяти россиян, ранее задержанных в Таиланде за незаконное проведение секс-тренинга. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах курортной Паттайи.

По его словам, россияне были взяты под стражу на острове Лан и позднее доставлены в Паттайю, расположенную всего в нескольких километрах.

"Все задержанные сейчас в следственном изоляторе, ожидают суда, где им официально предъявят обвинения", - рассказал собеседник агентства. По его словам, Кириллов, скорее всего, будет обвинен в незаконной трудовой деятельности в Таиланде.

Местное законодательство предусматривает наказание за данный проступок в виде лишения свободы до двух лет и/или штрафа в размере до 100 тыс. батов (более $3 тыс.). Как правило, местные власти ограничиваются штрафом и депортацией, предполагающей временный запрет на посещение Таиланда.

Как сообщалось ранее, полиция Таиланда в воскресенье задержала десять россиян, незаконно проводивших секс-тренинг на таиландском курорте. Как пишет газета The Nation, правоохранители в ходе рейда в одном из местных отелей обнаружили более 43 туристов из России, ставших участниками секс-тренинга стоимостью примерно в 20 тыс. батов (около $625).

Полицейские опросили и отпустили участников тренинга, однако задержали 10 человек, выступавших его организаторами. Их имена не называются. Однако, как пишет The Nation, одному из задержанных предъявлено обвинение в нарушении миграционного законодательства Таиланда, еще трое обвиняются в незаконном проникновении на территорию королевства, остальные - в нелегальной трудовой деятельности без оформления разрешения на работу.

9 февраля бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд иск против Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова в связи с размещением в соцсетях материалов, касающихся личной жизни предпринимателя без его согласия. Речь идет о частных фотографиях, на которых изображен Дерипаска, а также аудиозаписях его разговоров, сделанных тайно, что раскрыло детали его частной жизни. Предприниматель утверждает, что не давал согласия на разглашение персональной информации.

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