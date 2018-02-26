Обжаловать решение суда по делу о гибели девочки на карусели намерен акимат Шахтинска

Суд постановил взыскать с КГКП "Барс" пять миллионов тенге.

В акимате Шахтинска намерены обжаловать решение суда по выплате пяти миллионов тенге родителям погибшей под каруселью девочки, сообщает BNews.kz.

Шахтинский городской суд обязал центральный парк выплатить более пяти миллионов тенге семье трёхлетней Варвары Переседовой, которая из-за наезда подвижных частей аттракциона "Лебеди" пострадала в мае 2015 года. От полученных телесных повреждений девочка скончалась в реанимации центральной городской больницы.

"Исковые требования Александра и Оксаны Переседовых удовлетворить частично. Взыскать с КГКП "Барс" в их пользу материальный вред в размере 350 тысяч тенге, в пользу Александра Переседова – моральный вред в размере 2,5 млн тенге, в пользу Оксаны Переседовой – моральный вред в размере 2,5 млн тенге. В остальной части иска во взыскании с акимата Шахтинска отказать", – сообщили в пресс-службе суда.

В суде пояснили, что смерть единственного ребёнка для родителей оказалась тяжёлой потерей, им приходилось неоднократно обращаться за помощью к психологу.

В разбирательстве было установлено, что при эксплуатации аттракциона был допущен ряд грубейших нарушений законодательства. По устранению этих нарушений были даны рекомендации. Приговор в законную силу ещё не вступил.

С решением суда не согласились в местном акимате. Здесь намерены обжаловать приговор.

"Согласно решению суда, постановлено взыскать с КГКП "Барс" в пользу семьи Пересодовых сумму в порядке пяти миллионов тенге. В части взыскания морального и материального вреда с акимата города Шахтинск решением суда отказано. В настоящее время готовится апелляционная жалоба в Карагандинский областной суд", - сообщила пресс-секретарь аппарата акима Шахтинска Сайра Сагадиева.

фото: Dixinews.kz