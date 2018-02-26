"Астана" находится в "коматозе" - Артур Ардавичус о риске закрытия клуба

Недавно вернувшийся с "Дакара" капитан "Астаны" по ралли-рейдам Артур Ардавичус в интервью Vesti.kz рассказал о "заморозке" нового сезона команды. По словам гонщика "Астаны", сейчас команда находится в "коматозном" состоянии и рискует прекратить свое существование.

- Артур, уже прошло достаточно времени с возвращения с "Дакара". Уже провели работу над ошибками?

- На самом деле времени на теоретическую работу в нашем спорте не так много. Мы только финишировали, но уже должны начинать подготовку к следующим стартам. Наше направление "Астаны" живет не только от "Дакара" к "Дакару" - весь сезон насыщен важными гонками, в которых мы привыкли занимать топовые позиции. "Дакар-2018" уже позади - пора думать о будущем, которое сейчас у нас какое-то туманное.

- Что вы имеете ввиду?

- Сейчас мы находимся на подготовительной базе в Риддере, где готовятся наши биатлонисты, лыжники. Бегаем по горам, набираем кондиции, улучшаем физические показатели. Казалось бы - подходим в отличном состоянии к старту Кубка мира, первый этап которого состоится уже на следующей неделе. Но, как выяснилось, на него мы не попадаем. У спонсоров "Астаны" до сих пор нет понимания по бюджету на этот год, и появится ли оно - тоже неизвестно. Мы находимся на "низком старте" - в любой момент готовы вылетать и биться за нашу страну и нашу столицу, но вынуждены сидеть на чемоданах и ждать.

- Впервые сталкиваетесь с подобным в "Астане"?

- Скорее да. Я вам объясню - высокие результаты в любом виде спорта, а особенно в таком технически сложном, как наш - это результат нескольких лет упорного труда. Не бывает такого ,что вложил десять миллионов долларов и сразу выиграл "Дакар". Нет - мы нарабатываем опыт, связи, партнерские отношения, которые шаг за шагом выводят нас на новый уровень. Вот, например, Iveco, на грузовике котором я выступал на минувшем "Дакаре". Эта команда никогда не даст свой грузовик кому попало. Босс команды Жерар Де Рой слишком дорожит репутацией бренда и долго присматривается к потенциальным кандидатам. В итоге мы смогли заключить с ним контракт на очень выгодных для "Астаны" условиях, что вылилось в хороший результат. Вы знаете, что на "Дакаре" мы стали четвертыми - это лучшая позиция среди всех грузовиков Iveco, мы уступили только заводским машинам - МАЗ и КАМАЗ. Мы отстояли и честь "Астаны", и честь Iveco, и теперь Де Рой готов предоставить нам еще лучше условия - и технику, и поддержку, и по финансам все будет выгоднее. То есть, этот год может стать для нас победоносным на всех фронтах.

И так не только с грузовиком, так со всеми партнерами - они видят, как успешно выступает футбольная "Астана" в еврокубках и меняют к нам отношение. Я уверен, что и результаты "Астаны" на ралли-марафонах только добавляют узнаваемости команде, что помогает нам с точки зрения экономики и имиджа громче и ярче представлять Казахстан в мире.

Сейчас же очень высок риск, что все наши наработки и результаты труда будут перечеркнуты. Ломается то, что бережно строилось. Необдуманные, резкие движения откатят весь казахстанский автоспорт на несколько лет назад.

- Вы можете подробнее рассказать, что именно происходит в "Астане" сейчас? Ранее о финансовых проблемах говорили и менеджер футбольного клуба Саян Хамитжанов, и глава велокоманды Александр Винокуров.

- "Астана" находится в каком-то "коматозном" состоянии, это когда пациент еще дышит, но уже потерял сознание и рискует погибнуть. Финансирование команды фактически заморожено. Далеко не по всем контрактам выполняются обязательства, а новые соглашения заключать нам не дают. Это пока все, что я могу сказать. "Коматоз" - это еще не приговор, люди из таких состояний выбираются. Будем надеяться, что и с нами произойдет то же самое. Пока все спортивные результаты "Астаны" в этом году - это результат работы, заложенной в прошлые годы. Если говорить моей терминологией: автомобиль построили, выпустили его на трек, разогнали, у него кончился бензин, но ехать еще немного он может. Рано или поздно без пит-стопа, он остановится. Весь клуб "Астана" - это отличный "гоночный автомобиль", который уже научился стабильно побеждать. Я надеюсь, проект будет жить.

- Де Рой и остальные ваши партнеры готовы ждать этот самый "пит-стоп"? Когда нужно дать ответ по продолжению сотрудничества?

- Команда Жерара показала себя, как надежный и справедливый партнер. С самим Де Роем еще не обсуждали ситуацию, не общались. Автомобили только недавно прибыли из Аргентины. В самой команде тоже есть некоторые пертурбации, сам Де Рой планирует на этот сезон готовить автомобили с новой конфигурацией... В общем, сначала нужно понимать, чего мы хотим и можем, а уже затем приступать к переговорам с Iveco.

Кто бы что ни говорил, а "Астана" - это уже сформировавшийся бренд. Клуб, который гремит на всех континентах своими успехами. Я хочу донести до тех, кто принимает решение: нельзя убивать то, во что вложено столько сил. Это нанесет не только серьезный ущерб нашим спортивным результатам сегодня и завтра, но и пошатнет имидж столицы в глазах мирового сообщества.

Задумайтесь: мы хотим показать всему миру, что Казахстан сегодня - это стабильное государство, с которым не страшно работать и завязывать долгосрочные отношения. "Убийство" "Астаны" как раз будет говорить об обратном. Пять лет строили-строили, а когда пришла пора собирать урожай - прибыль от инвестиций - мы решили все это похоронить. Я очень надеюсь, что этого не случится.

Напомним, ранее генеральный менеджер велокоманды "Астана" Александр Винокуров рассказал о том, что велогонщики не получают зарплату, а клуб находится на грани закрытия.