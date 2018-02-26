Инцидент с избиением школьника сельским акимом рассмотрят на совете по этике 

Инцидент с избиением школьника сельским акимом в Акмолинской области рассмотрят на совете по этике. Об этом на своей странице в Facebook написал советник акима региона Марат Игали, передает Zakon.kz.

"26 февраля 2018 года на заседании акимата Акмолинской области руководитель региона Малик Мурзалин сообщил, что по факту причинения акимом Коргалжынского сельского округа Жанатом Омаровым вреда здоровью несовершеннолетнему, назначена проверка с участием органов полиции, здравоохранения, образования. И сегодня результаты проверки по данному инциденту будут рассмотрены на заседании совета по этике области", - сообщил Игали.

Напомним, широкий резонанс получил пост Айгуль Бекжановой в Facebook о том, что ее сына, ученика 8 класса средней школы имени А. Толеубаева, Диаса Мукана избил сельский аким. Мать мальчика сообщила, что сын с диагнозом «сотрясение мозга» был доставлен в районную больницу, а затем во №2 городскую больницу Астаны. Ситуация была взята на контроль аппаратом акима Акмолинской области.

По факту причинения вреда здоровью несовершеннолетнему Коргалжынским отделом внутренних дел возбуждено уголовное дело и проводятся следственные действия. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям Ж. Омарова и приняты процессуальные решения.

Фото: Facebook/Айгуль Бекжанова