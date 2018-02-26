Nissan рассекретил новый внедорожник Terra
Компания Nissan Motor Company официально рассекретила новый рамный внедорожник Nissan Terra, который построен на базе популярного пикапа Nissan Navara
Японская марка Nissan официально рассекретила новый внедорожник Terra, построенной на базе рамного пикапа Navara. Мировая премьера модели состоится в апреле 2018 года.
Японская компания Nissan Motor Company официально рассекретила новый рамный внедорожник Nissan Terra. Мировая премьера автомобиля, ориентированного на рынок Поднебесной, состоится в апреле 2018 года.
Как и предполагалось, новый внедорожник Nissan Terra построен на базе пикапа Nissan Navara последней генерации. Отметим, что подробная информация об автомобиле пока держится в секрете.
В пресс-центре японского бренда рассказали, что публичная премьера внедорожника Nissan Terra состоится в апреле в КНР. Точное место дебюта новинки не называется. Скорее всего, машину покажут на автосалоне в Пекине-2018.
Повторимся, главным рынком сбыта нового внедорожника Nissan Terra станет Китай. Но в компании заявили, что автомобиль непременно будет предложен в других азиатских странах. В каких именно, не уточняется. Все подробности будут озвучены весной текущего года.
Как отмечают наши китайские коллеги, новую модель Nissan Terra предложат в 5- и 7-местной конфигурации салона. При этом оформление новинки практически полностью повторяет таковое технического «донора».
Официальной информации о техническом оснащении внедорожника пока нет. Предполагается, что машина Nissan Terra будет доступна в Китае с 2,5-литровым бензиновым атмосферным мотором, мощностью 184 лошадиные силы. Трансмиссия – 5МКП, 6МКП или 7АКП. Тип привода – задний или полный.
Via livecars
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