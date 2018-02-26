Nissan рассекретил новый внедорожник Terra

Японская марка Nissan официально рассекретила новый внедорожник Terra, построенной на базе рамного пикапа Navara. Мировая премьера модели состоится в апреле 2018 года.

Японская компания Nissan Motor Company официально рассекретила новый рамный внедорожник Nissan Terra. Мировая премьера автомобиля, ориентированного на рынок Поднебесной, состоится в апреле 2018 года.

Как и предполагалось, новый внедорожник Nissan Terra построен на базе пикапа Nissan Navara последней генерации. Отметим, что подробная информация об автомобиле пока держится в секрете.

В пресс-центре японского бренда рассказали, что публичная премьера внедорожника Nissan Terra состоится в апреле в КНР. Точное место дебюта новинки не называется. Скорее всего, машину покажут на автосалоне в Пекине-2018.

Повторимся, главным рынком сбыта нового внедорожника Nissan Terra станет Китай. Но в компании заявили, что автомобиль непременно будет предложен в других азиатских странах. В каких именно, не уточняется. Все подробности будут озвучены весной текущего года.

Как отмечают наши китайские коллеги, новую модель Nissan Terra предложат в 5- и 7-местной конфигурации салона. При этом оформление новинки практически полностью повторяет таковое технического «донора».

Официальной информации о техническом оснащении внедорожника пока нет. Предполагается, что машина Nissan Terra будет доступна в Китае с 2,5-литровым бензиновым атмосферным мотором, мощностью 184 лошадиные силы. Трансмиссия – 5МКП, 6МКП или 7АКП. Тип привода – задний или полный.

Via livecars