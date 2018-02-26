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ЦОН Алмалинского района Алматы переехал на новое место 

26 февраля 2018, 14:30

ЦОН находится в непосредственной близости от станции метро "Райымбек батыр".

Отдел №1 ЦОН Алмалинского района города Алматы сменил местоположение. Теперь центр обслуживания находится по проспекту Суюнбая, блок 2, корпус 4, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НАО "Правительство для граждан".

Отдел теперь оборудован сектором цифровых услуг на 37 мест для самостоятельного обслуживания, а также четырьмя пунктами общественного доступа, в которых можно получать электронные услуги по удостоверению личности или одноразовому SMS-паролю. В центре зала расположена зона ожидания с таблом электронной очереди.

Имеется также зона для подачи услугополучателями видеообращений к первым руководителям госорганов и получения онлайн-консультаций. Кроме того, в ЦОНе оборудован класс для обучения всех желающих навыкам самостоятельного получения государственных услуг и работы на порталах egov.kz, elicense.kz, goszakup.gov.kz и пр.

Общая площадь нового помещения более тысячи квадратных метров. Для удобства услугополучателей имеется парковка на 1 700 мест. Подъехать к зданию можно с проспекта Суюнбая или с улицы Кунаева. ЦОН находится в непосредственной близости от станции метро "Райымбек батыр".

Фото: alau.kz


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