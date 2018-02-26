Мама виновника ДТП возле "Керуена" в Астане: мой сын не "Усенов"

Мама Болата Молдагалиева, осужденного по делу о ДТП возле "Керуена", просит смягчить наказание для сына, передает sputniknews.kz.

По ее словам, в обществе сформировалось неверное представление о Болате.

"Да, мой сын виноват и признает это. Мы просили семью Рымхановых принять нашу помощь, так как мы хотели поучаствовать в реабилитации. Этого так и не произошло, с нами не хотят встречаться. Родственники Рымхановой сделали все, вплоть до извращения той информации, которую я давала в качестве показаний в отделе дознания", — прокомментировала Молдагалиева.

Мария Молдагалиева отметила, что в отделе дознания ей по неизвестным причинам озвучивали должность членов семьи пострадавшей.

"Мне сказали, что дядя Асель – бывший финполовец. Я говорю, какое это имеет отношение к делу. К тому же начали допрашивать меня по поводу моей работы в Торгово-промышленной палате, где я была вице-президентом. Я являюсь президентом "КазЭКСПО", но это все не имеет никакого отношения к делу, это частная компания. Болата называют "Усенов —2", но мы не чиновники, мы не занимаем высоких государственных постов", — заявила Молдагалиева.

Мама осужденного заявила, что одна из родственников пострадавшей занимает пост прокурора по надзору за уголовным делом. Молдагалиева предположила, что женщина могла быть причастной к решению судьи.

Болат Молдагалиев ранее был осужден сроком на один год с лишением права управления транспортным средством сроком на три года. Суд приговорил его по статьям 45 части 2 ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами") и 347 уголовного кодекса Казахстана ("Оставление места дорожно-транспортного происшествия").

Кто виноват

Адвокат осужденного Гульнара Жаманбалина утверждает, что статья 347 предполагает осознанное оставление места аварии, которого, по ее словам, не могло быть во время приступа.

Молдагалиев на одном из заседаний суда заявил, что в момент аварии у него случился приступ эпилепсии. Мужчина утверждал, что не помнит детали случившегося.

В результате аварии пострадали три девушки. Две из них получили легкие травмы, третья, 24-летняя Асель Рымханова, была госпитализирована с многочисленными травмами, в том числе и закрытой черепно-мозговой, ушибленными ранами и разрывом селезенки. В сознание она пришла спустя неделю после случившегося.

По просьбе пострадавшей стороны, Асель Рымханова давала свои показание в суде посредством видеосвязи. Девушка заявила, что Молдагалиева нужно "изолировать" от общества и отказалась от какой-либо помощи с его стороны.

Фото: "Литер"