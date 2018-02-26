Видео задержания Насти Рыбки и 10 россиян в Таиланде

Таиландское интернет-издание Lovepattayathailand.com опубликовало кадры задержания десяти россиян, которые незаконно проводили секс-тренинги в курортном городе Паттайя, передает Lenta.ru.

В их числе оказались скандальные видеоблогеры Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, более известные под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка.

Ранее полицейские совершили рейд в один из отелей курорта, где 43 российских туриста проходили курс. На допросе они рассказали полиции, что посещение стоило им 20 тысяч бат (чуть более 36 тысяч рублей).

Местное законодательство предусматривает наказание за данный проступок в виде лишения свободы до двух лет и/или штрафа в размере до 100 тыс. батов (более $3 тыс.). Как правило, местные власти ограничиваются штрафом и депортацией, предполагающей временный запрет на посещение Таиланда.