Продолжаются поиски сбежавшего из следственного изолятора осужденного
36-летний уроженец Карагандинской области Аргимбаев Е. К. ранее судим за кражу и грабеж.
Продолжаются поиски осужденного Аргимбаева, сбежавшего из следственного изолятора в Астане, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
Напомним, 25 февраля в 12:00 часов из Учреждения ЕЦ-166/1 ДУИС по Астане совершил побег осужденный – Аргимбаев Ерасыл Каиргельдинович, 30.12.1982 г.р.
"Аргимбаев Е.К., 30.12.1982 г.р., уроженец Карагандинской области Нуринского района п.Киевка, ранее судим, по национальности казах. Был одет: шапка вязанная черного цвета, бушлат серого цвета, трико темного цвета, сапоги в виде берц черного цвета. При получении какой-либо информации о местонахождении преступника сообщить по следующим телефонам: 8 (7172) 72-22-23, 72-20-97, 8-701-190-52-55", - сказано в сообщении МВД РК.
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