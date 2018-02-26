Instagram тестирует новую интересную функцию

Чтобы записать "видео" в Stop Motion, нужно сделать серию фото с помощью камеры Strories.

Разработчики Instagram запустили тестирование новой возможности, доступной в камере Strories. Инструмент под названием Stop Motion позволяет делать длинную серию фотографий, из которых создается GIF-изображение, сообщает ресурс The Verge, сообщает rg.ru.

Чтобы записать "видео" в Stop Motion, нужно сделать серию фото с помощью камеры Strories. Затем можно отредактировать файл, добавив к нему наклейки или текст. После этого GIF-изображение может быть опубликовано.

Ранее в раздел Strories в Instagram добавили новую функцию, которая позволяет масштабировать изображение в стиле стиле Dramatic Chipmunk. Пользователям соцсети понравилось нововведение, в интернете проявилось множество видео, снятых с использованием возможности Superzoom.