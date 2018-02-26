Мужчина зарезал мать и жену в Южном Казахстане
Что побудило отца семейства на такое жестокое преступление, неизвестно.
В Южно-Казахстанской области мужчина зарезал собственную мать и жену, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Трагедия произошла 23 февраля в селе Шубарсу Ордабасинского района. По словам местных жителей, сначала мужчина зарезал жену, а затем мать, выбежавшую на помощь.
В семье растет маленький ребенок. Что побудило отца семейства на такое жестокое преступление, неизвестно.
В деталях случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов, комментариев от них пока не последовало.
Фото:Snitsya-son.ru
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