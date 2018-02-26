Jaguar показал серийный электрокроссовер I-Pace

Электрокар повышенной проходимости Jaguar I-Pace – это серийная версия одноимённого концепта, который был впервые показан два года назад. Ожидается (судя по шпионским фото), что автомобиль будет практически идентичен прототипу с точки зрения дизайна.

В тоже время британский производитель опубликовал первые официальные фотографии серийного кросса Jaguar I-Pace, которые дают представление о дизайне и габаритах модели.

Как сообщают наши британские коллеги, новый электрический «внедорожник» Jaguar I-Pace сможет преодолевать на одном полном «баке» порядка 310 миль (около 500 км). В компании подтвердили, что зарядить аккумуляторные батареи до 80% можно будет за 45 минут.

В оснащение модели Jaguar I-Pace войдёт электрическая силовая установка, суммарная отдача которой составляет 395 (400) лошадиных сил. При этом крутящий момент двух электромоторов составит 700 Нм. Это означает, что Jaguar I-Pace сможет набирать первую сотню примерно за четыре секунды.

Предполагается, что снаряжённая масса электрического кросса Jaguar I-Pace составляет порядка 2100 кг. При этом за счёт электрической силовой установки, а также низкого центра тяжести, автомобиль обещает «незабываемые ощущения от вождения».

Скорее всего, в оснащение первого в истории электрического автомобиля британского бренда войдёт множество продвинутых систем и электронных помощников, включая цифровую приборную панель и информационно-развлекательную систему нового поколения.

По предварительным данным, электрический кроссовер Jaguar I-Pace будет предлагаться по стартовой цене 55 000 — 60 000 фунтов стерлингов. Как известно, предварительные заказы на новинку уже принимаются.

Мировая премьера кроссовера Jaguar I-Pace состоится в марте, в рамках автосалона в Женеве-2018.

Via livecars