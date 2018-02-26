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Два человека погибли в результате ДТП на трассе Алматы - Бишкек

26 февраля 2018, 15:09

В деталях аварии разбираются сотрудники полиции.

На 103 километре трассы Алматы – Бишкек столкнулись автобус и Toyota. В результате ДТП погибли два человека, передает patrul.kz.

По словам очевидцев, Toyota двигалась по трассе на запад. По неизвестным причинам, водитель не справился с управлением, и авто вылетело на встречную полосу, где в это время на восток, в сторону Алматы, двигался автобус. В результате произошло лобовое столкновение.

В аварии пострадали три и погибли два человека из автомобиля Toyota. Пострадавших доставили в центральную районную больницу.

По словам свидетелей, Toyota двигалась на большой скорости. Некоторые утверждали, что ДТП произошло из-за сильного гололеда, однако сотрудники организации, следящей за состоянием дорог, уверяют, что дорога была очищена. Плюс ко всему был сильный туман.


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