Два человека погибли в результате ДТП на трассе Алматы - Бишкек

На 103 километре трассы Алматы – Бишкек столкнулись автобус и Toyota. В результате ДТП погибли два человека, передает patrul.kz.

По словам очевидцев, Toyota двигалась по трассе на запад. По неизвестным причинам, водитель не справился с управлением, и авто вылетело на встречную полосу, где в это время на восток, в сторону Алматы, двигался автобус. В результате произошло лобовое столкновение.

В аварии пострадали три и погибли два человека из автомобиля Toyota. Пострадавших доставили в центральную районную больницу.

По словам свидетелей, Toyota двигалась на большой скорости. Некоторые утверждали, что ДТП произошло из-за сильного гололеда, однако сотрудники организации, следящей за состоянием дорог, уверяют, что дорога была очищена. Плюс ко всему был сильный туман.