Подозреваемого в избиении подростка акима могут посадить - Загипа Балиева

Уполномоченный по правам ребенка в РК Загипа Балиева навестила подростка, избитого акимом Коргалжынского сельского округа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все будет зависеть от показаний врачей. Статья 107 усугубляется тем, что пострадал несовершеннолетний. Это штраф, как минимум в 2 тысяч МРП, исправительные работы, уголовная ответственность вплоть до лишения свободы», - сказала она о том, что грозит акиму Жанату Омарову, отвечая на вопросы журналистов. Загипа Балиева уже направила документы в областной акимат, но, как выяснилось, там об этой ситуации уже знали.

«Соответствующая проверка проходит. Сегодня состоится дисциплинарный совет, на котором будет рассмотрена его дальнейшая судьба», - сообщила мажилисмен. Также З. Балиева еще раз напомнила о правах ребенка.

«Сегодняшняя ситуация получила такой социальный окрас только потому, что одной из сторон инцидента стал аким. Эта ситуация из ряда вон выходящая, но, как уполномоченный по правам ребенка, хочу сказать, что детей непозволительно бить никому. Ни родителям, ни родственникам, ни друзьям, ни соседям», - подчеркнула она.

Напомним, акима Коргалжынского сельского округа Жаната Омарова подозревают в избиении подростка. В данный момент ведется расследование инцидента.

Фото: inform.kz