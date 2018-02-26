Меры безопасности в период весенних паводков

Во избежание подтопления рекомендуется наладить и расчистить арычную систему в округе своего участка.

Совсем немного времени осталось до конца зимы и уже стоит задуматься, как встречать весенний период и сопутствующие ему паводки, сообщает Zakon.kz.

Паводок - это значительное затопление местности в результате подъема уровня воды в реке, озере в период снеготаяния, ливней, при заторах и так далее.

Опасность паводков заключается в разрушительной силе, которая может нанести урон домам, зданиям, мостам. Существует опасность размыва железнодорожных и автомобильных дорог, аварии на инженерных сетях, уничтожения посевов, жертв среди населения и гибели животных.

Уже не первый год спасатели КЧС МВД РК дают казахстанцам рекомендации и конкретные действия в случае угрозы возникновения паводка. Так, при надвигающейся опасности необходимо:

- внимательно слушать информацию о чрезвычайной ситуации и инструкции о порядке действий;

- сохраняйте спокойствие, предупредите соседей, окажите помощь инвалидам, детям и людям преклонного возраста. Узнайте в местных исполнительных органах место сбора жителей для эвакуации и готовьтесь к ней;

- подготовьте документы, одежду, необходимые вещи, запас продуктов питания на несколько дней, медикаменты. Сложите все в чемодан. Документы сохраняйте в водонепроницаемом пакете;

- разъедините все потребители электрического тока от электросети, выключите газ;

- перенесите ценные вещи и продовольствие на верхние этажи или поднимите на верхние полки;

- необходимо по возможности наладить и расчистить арычную систему в округе своего участка.

К индивидуальным мерам безопасности также можно причислить возведение капитальных строений, обучение всех членов семьи плаванию, наличие лодки (а лучше двух лодок - одной обычной, другой надувной), знакомство с топографически возвышенными точками в близрасположенной местности.

После схода воды следует остерегаться порванных и провисших электрических проводов, поврежденных газовых магистралей. Перед входом в дом необходимо убедиться, что его конструкция не расшаталась под ударами водной стихии. Найденные в воде продукты для приготовления пищи использовать нельзя, равно как саму паводковую воду.

В подобной ситуации ни в коем случает не стоит терять самообладания и помнить телефон Службы спасения 112.

Фото: kn.kz.