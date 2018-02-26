Разыскиваемого в 30 странах хакера задержали в Киеве

Во время обыска на съемной квартире задержанного изъяли ноутбук, деньги и флеш-накопители.

Сотрудники киберполиции Украины задержали в Киеве мужчину, которого правоохранители 30 стран разыскивали по подозрению в организации платформы, которая инфицировала компьютеры, сообщила в понедельник пресс-служба Национальной полиции Украины, передает РИА Новости.

"Организатора международной преступной платформы, известной как "Avalanche", которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров задержали вчера в Киеве… Сегодня, 26 февраля, суд будет избирать ему меру пресечения в городе Полтава", — говорится в сообщении.

Как отмечается, во время обыска на съемной квартире задержанного изъяли ноутбук, деньги и флеш-накопители. Хакера разыскивали правоохранители 30 стран мира, отмечается сообщении.

По данным полиции, сеть "Avalanche" работала семь лет. В ноябре 2016 года полицейские провели международную спецоперацию, в которой были задействованы правоохранители 30 стран, по ликвидации этой киберсети. Тогда в Полтаве правоохранители задержали и организатора этой преступной деятельности, 33-летнего местного жителя. В декабре 2016 года суд в Полтаве отказался арестовать подозреваемого, после чего он исчез из зала суда, его объявили в розыск.

Задержанного подозревают в причастности к совершению нескольких уголовных преступлений, предусмотренных статьей "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", статьей "незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей", статьей "сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа" и статьей "мошенничество".

"В то же время прокуратурой Вердена и полицией Люнебурга (ФРГ) расследуется уголовное дело в отношении международной платформы преступной инфраструктуры, известной как "Avalanche", которая использовалась в качестве площадки для запуска и управления массовых глобальных вредоносных атак и отмывания денег. В Германии, по оценкам экспертов, это повлекло ущерб на более 6 млн евро. Кроме того, связанные с кибератаками денежные потери, осуществленными по сети "Avalanche", по предварительным подсчетам, составили сотни миллионов евро по всему миру", — добавили в полиции.

Фото © РИА Новости / Владимир Трефилов