Усэйн Болт подписал контракт с футбольным клубом

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт сообщил о подписании контракта с футбольным клубом.

Ямайский бегун ранее заявлял о желании в марте пройти просмотр в дортмундской «Боруссии» и мечте подписать соглашение с «Манчестер Юнайтед».

«Я подписал контракт с футбольной командой! Во вторник узнайте - с какой», - написал Болт в своем твиттере.

I've signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT ???? pic.twitter.com/iFTlWxfy7x