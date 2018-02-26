Усэйн Болт подписал контракт с футбольным клубом

26 февраля 2018, 15:23

Ямайский бегун ранее заявлял о желании пройти просмотр в дортмундской «Боруссии»

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт сообщил о подписании контракта с футбольным клубом.

Ямайский бегун ранее заявлял о желании в марте пройти просмотр в дортмундской «Боруссии» и мечте подписать соглашение с «Манчестер Юнайтед».

«Я подписал контракт с футбольной командой! Во вторник узнайте - с какой», - написал Болт в своем твиттере.


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