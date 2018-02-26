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Врачи рассказали о состоянии избитого акимом подростка

26 февраля 2018, 15:36

Пострадавшего подростка могут выписать уже через неделю.

Заместитель главного врача по лечебно-профилактической работе детской больницы №2 города Астана Улукбек Асылбеков рассказал о состоянии избитого акимом ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Диагноз на сегодня: сотрясение головного мозга, ушиб плечевого сустава, ушиб мягких тканей спины, поясничной области. На сегодня состояние ребенка средне-тяжелое, угрожающих жизни признаков нет. По томографии данных о кровоизлиянии или травматических повреждениях со стороны головного мозга нет», - сказал он в интервью журналистам.

По его словам, пострадавшего подростка могут выписать уже через неделю.

«Обычно с таким диагнозом дети госпитализируются на 5-7 дней, в течение семи дней наблюдаются, получают лечение, в последующем выписываются под наблюдением невропатолога по месту жительства», - отметил врач. Он также рассказал о состоянии ребенка в день его поступления в больницу.

«Диас госпитализирован в нашу клинику в пятницу ночью с 22 на 23. Из анамнеза заболевания, ребенок был избит взрослым человеком. При поступлении был осмотрен всеми нашими специалистами - травматологом, хирургом, нейрохирургом, проведено обследование, УЗИ-исследование органов брюшной полости, в последующем выполнена компьютерная томография головного мозга», - рассказал Улукбек Асылбеков.

В заключении, он сказал, что серьезных последствий быть не должно.

Напомним, акима Коргалжынского сельского округа Жаната Омарова подозревают в избиении подростка. В данный момент ведется расследование инцидента.

Фото:inform.kz


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