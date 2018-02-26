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Талыми водами затопило более 120 частных дворов в Узынагаше

26 февраля 2018, 15:39

На месте происшествия работает спецкомиссия.

В селе Узынагаш Жамбылского района Алматинской области талыми водами затопило 122 дворов частных домов, передает корреспондент BNews.kz. Об этом сообщили в районном отделе по чрезвычайным ситуациям.

"Предварительно пострадали 122 надворных участка. На месте работает специально созданная комиссия во главе с районным акимом Жандарбеком Далабаевым. Кроме того, привлечены военнослужащие войсковой части №28237 и непосредственно сами жители села. На данный момент ведутся работы по созданию обводных каналов", - отметил главный специалист ОЧС района Айбек Джанаев.

Причина подтопления, по словам специалистов, кроется в отсутствии дренажных систем и неправильной застройке домов у подножия сопок.

Фото:bnews.kz


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