Талыми водами затопило более 120 частных дворов в Узынагаше
На месте происшествия работает спецкомиссия.
В селе Узынагаш Жамбылского района Алматинской области талыми водами затопило 122 дворов частных домов, передает корреспондент BNews.kz. Об этом сообщили в районном отделе по чрезвычайным ситуациям.
"Предварительно пострадали 122 надворных участка. На месте работает специально созданная комиссия во главе с районным акимом Жандарбеком Далабаевым. Кроме того, привлечены военнослужащие войсковой части №28237 и непосредственно сами жители села. На данный момент ведутся работы по созданию обводных каналов", - отметил главный специалист ОЧС района Айбек Джанаев.
Причина подтопления, по словам специалистов, кроется в отсутствии дренажных систем и неправильной застройке домов у подножия сопок.
Фото:bnews.kz
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