Утверждена форма налоговой учетной политики для ИП, применяющих СНР на основе патента или упрощенной декларации

В соответствии с пунктом 7 статьи 190 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года приказом Министра финансов РК от 1 февраля 2018 года № 97 утверждена форма налоговой учетной политики для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы на основе патента или упрощенной декларации. Приказ будет введен в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Наряду с этим утрачивает силу приказ Министра финансов РК от 12 февраля 2015 года № 86 «Об утверждении формы налоговой учетной политики для налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса, специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств».

Ведение налогового учета индивидуальными предпринимателями, применяющими СНР на основе осуществляется:

1) по Книге налогового учета для индивидуальных предпринимателей, применяющих СНР на основе патента, и не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. Книга заполняется по мере поступления дохода, в хронологическом порядке с подведением итогов на конец рабочего дня. В конце месяца, квартала, года подводятся итоговые данные за месяц, квартал, год;

либо

2) по Книге налогового учета для индивидуальных предпринимателей, применяющих СНР на основе патента, и являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. Книга заполняется ежедневно, в хронологическом порядке с подведением итогов на конец рабочего дня. В конце месяца, квартала, года подводятся итоговые данные за месяц, квартал, год.

Кроме того, налоговой учетной политикой предусмотрено ведение ведомости учета обязательств по плате за эмиссии в окружающую среду. Ведомость заполняется по мере проведения операций (выброса, сброса, размещения отходов), в хронологическом порядке с подведением итогов на конец квартала. В конце года подводятся итоговые данные за год.