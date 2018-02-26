Прекращено уголовное дело в отношении жены Аршавина

Факт угрозы убийством или причинения тяжкого вреда здоровью не нашел своего объективного подтверждения.

В пресс-службе ДВД Алматы сообщили, что уголовное дело в отношении Алисы Аршавиной прекращено, передает Zakon.kz.

Как пояснили в полиции, 27 января 2018 года в ОП при УВД Алмалинского района поступило заявление Ольги Семеновой по факту угрозы причинения тяжкого вреда здоровью со стороны Алисы Казьминой (Аршавиной). 28 января данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.115 УК РК (Угроза).

"Проведенным по уголовному делу досудебным расследованием факт угрозы убийством или причинения тяжкого вреда здоровью, а равно иного тяжкого насилия над личностью, не нашел своего объективного подтверждения, в связи с чем, органом уголовного преследования 21.02.2018 года уголовное дело производством прекращено в порядке п. 2 ч. 1 ст. 35 УПК РК", - сообщили в полиции.

Также отмечается, что касательно доводов об оскорблении, унижении чести и достоинства посредством социальных сетей, Семеновой Ольге разъяснили, что в силу положений ч.1 ст. 408 УПК РК эти правонарушения относятся к категории дел, по которым обвинение осуществляется в частном порядке, то есть она может сама подать жалобу в суд для привлечения обидчицы к уголовной ответственности.

Скандал произошел в начале 2018 года, когда Аршавин был замечен в ночном клубе в компании Семеновой. В ходе личной переписки с соперницей Алиса представилась сотрудником ФСБ, угрожала подложить Семеновой наркотики и отрезать пальцы.

В январе 2018 года Алиса Аршавина устроила скандал в самолете. Она представилась майором ФСБ. С самолета ее вместе с детьми в итоге сняли.