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Стали известны причины падения с 5 этажа пожилой женщины в Таразе

26 февраля 2018, 15:48

Женщина страдала психическим расстройством и ранее неоднократно пыталась свести счеты с жизнью.

Стали известны итоги расследования причин несчастного случая, произошедшего в жилом массиве Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, 12 февраля в 8-м микрорайоне областного центра с высоты 5-этажного жилого дома упала из окна квартиры на пятом этаже 76-летняя женщина.

Тогда приземление на крышу находящегося на первом этаже салона красоты спасло ей жизнь, с множественными переломами она была госпитализирована в городскую больницу Тараза №1.

Однако спустя несколько дней скончалась в реанимации. Как пояснили медики, от полученных травм, несовместимых с жизнью.

Как сообщили в ДВД Жамбылской области на запрос корреспондента МИА «Казинформ», допрошенная в качестве свидетеля дочь погибшей, 44-летняя Н., пояснила, что ее мать страдала психическим расстройством и ранее неоднократно пыталась свести счеты с жизнью.

«В тот роковой день дочь погибшей вышла по делам к соседке и вернулась примерно в течение часа. Возвратившись домой, она обнаружила открытое окно и приставленную к ней табуретку. В квартире следов беспорядка не было. Именно в это время и произошла трагедия», - пояснили в правоохранительном ведомстве.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст.105 ч.1 УК РК, сообщила пресс-служба ДВД Жамбылской области.

Фото:ТСН


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