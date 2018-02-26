Стюардесса соком потушила пожар на борту китайского самолета
В ручной клади одного из пассажиров вспыхнуло переносное зарядное устройство.
На три часа пришлось перенести вылет рейса из Гуанчжоу в Шанхай из-за возникшего на борту пожара, отмечает The Straits Times. Очевидцы сняли на видео борьбу с огнем с помощью подручных средств, передает Вести.ru.
Инцидент произошел в воскресенье утром в салоне Boeing 777-300ER авиакомпании China Southern Airlines. Вспыхнувшая литиевая батарея (power bank) находилась в сумке, которую владелец разместил на верхней полке. Что послужило причиной возгорания, пока остается неизвестным.
На кадрах видно, что пламя удалось потушить и без огнетушителя — стюардесса и помогавший ей пассажир залили сумку водой и соком, при этом сами держались на расстоянии. По утверждению перевозчика, самолет получил незначительные повреждения, однако всех пассажиров вернули в зал ожидания — в Шанхай они отправились на другом Boeing.
Владельцу искрометного девайса пришлось давать объяснения в полиции.
Power bank fire on board China Southern CZ3539, Feb 25 2018.???????? pic.twitter.com/cby6E62qRv— ChinaAviationReview (@ChinaAvReview) 25 февраля 2018 г.
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