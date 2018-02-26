Беременная астанчанка погибла из-за халатности врачей

Она на протяжении трех месяцев обращалась к врачам за помощью и просила прервать беременность из-за тяжелого состояния здоровья.

Мать умершей беременной девушки взыскала моральный и материальный вред с перинатального центра Астаны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

Девушка была на учете по беременности в отделении наблюдения. Она на протяжении трех месяцев обращалась к врачам за помощью и просила прервать беременность из-за тяжелого состояния здоровья.

"Вследствие небрежного и недобросовестного отношения к своим функциональным обязанностям врачами не была определена степень тяжести больной, что привело к смерти пациентки. Смерть близкого родного человека является невосполнимой в рамках душевного и эмоционального восприятия, потеря ребенка при состоянии его беременности и связанных с этим ожиданий появления внуков, еще более усугубляет боль утраты матери покойной", - говорится в сообщении суда.

Решением суда в пользу матери взыскана сумма в размере двух миллионов тенге в счет возмещения морального вреда и сумма материального ущерба в размере более 4,5 миллионов тенге.

Решение вступило в законную силу.

Фото: dailynews.kz.