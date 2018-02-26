Мама избитого акимом ребенка рассказала о подробностях инцидента

Айгуль Бекжанова, мать избитого сельским акимом в Акмолинской области подростка Диаса Мукана, рассказала о подробностях инцидента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ближе к 11 часам мне позвонила директор школы, сказала, что сын подрался с другим ребенком, и пригласила поговорить с родителями. Когда я приехала, увидела детей, которые подталкивали друг друга и говорили «Скажи ты!». И тогда моя ученица сказала, что Диас упал, и его увезла скорая», - рассказывает она.

По словам Айгуль Бекжановой, в больнице ее сразу отвели не к ребенку, а к хирургу. «Я сильно испугалась - почему к хирургу? Хирург мне сказал, что моего ребенка пинали по голове, и сейчас он лежит без сознания. Меня не хотели пускать к ребенку, но я настояла на этом. Я увидела, что он лежит бледный под системой, один глаз на половину закрыт. Я хотела сжать его руку, но пальцы были холодные и не сжимались», - вспоминает женщина.

Остальные подробности инцидента она узнала уже позже от младшего сына и товарищей Диаса.

«Я расспросила своего младшего сына и узнала, что он (сын акима, прим. ред), будучи старше, постоянно к нему приставал, толкался, не давал проходу. Мой старший сын Диас заступился за брата и сказал ему больше не трогать братишку. Тот отмахнулся и послал Диаса, началась драка», - делится Айгуль Бекжанова.

По ее словам, после драки в комнату, где сидели также и другие дети, ворвался мужчина и спросил «Кто Диас?». «Мой сын поднялся с места, и тогда аким ударил его. Диас упал вместе со стулом, ударился об угол тумбочки, после этого, его, лежащего на земле, этот человек пнул еще 3 раза по голове... Диас уже не знал этого, об этом сказали его товарищи», - заключила она.

Она также сказала, что в РОВД аким Жанат Омаров подходил к ней и просил прощения, обещав всестороннюю помощь для пострадавшего ребенка. Мать избитого ребенка отказалась, заявив, что она и ее родственники не намерены прощать зажравшегося чиновника.

Напомним, полицейскими Акмолинской области возбуждено досудебное производство за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью несовершеннолетнему Диасу Мукану акимом Коргалжынского сельского округа Жанатом Омаровым. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям Ж. Омарова и приняты процессуальные решения.

Фото: Facebook Назгүл Нұртай



