Почти половина объема оптовых продаж приходится на Алматы

В первом месяце текущего года объемы оптовой торговли достигли 1,3 трлн тенге — сразу на 15,7% больше, чем в январе 2017. С учетом инфляции физический объем продаж вырос на 9,3% за год. Об этом пишет аналитическая служба Finprom.kz.

48,6% продаж пришлось на финансовый центр — Алматы (631,3 млрд тенге, на 7,1% больше, чем годом ранее), еще 19,1% - на Астану (247,8 млрд тенге, плюс 14,6% за год).

Также в тройке лидеров — Атырауская область: 98 млрд тенге, годовой рост — сразу в 3,2 раза (это уже 7,6% от РК против 2,7% в январе 2017).

На продовольственные товары пришлось 25,1% оптовых продаж, еще 74,9% - на непродовольственные товары и продукцию производственно-технического назначения.

Доля сельской местности в оптовых продажах — всего 2,3%, еще меньше, чем в январе 2017(годом ранее было 2,9%).

Оптимистичное начало года продолжает позитивный тренд, отмеченный в 2017 году, после снижения реальных объемов продаж в 2016.

Так, ИФО по итогам прошлого года составил 101,5%, в то время как по итогам 2016 — 96%.