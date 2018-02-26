Эйр Астана будет летать из Астаны в Лондон ежедневно

Авиакомпания «Эйр Астана» будет выполнять ежедневные рейсы из Астаны в Лондон с 1 июня 2018 года благодаря новым частотам в среду и пятницу. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в Департаменте по корпоративным коммуникациям компании.

Так, рейс КС 941 вылетает в среду из Астаны в 14.35, прилетает в Лондон в 16.40; рейс КС 942 вылетает в среду из Лондона в 17.55, прилетает в Астану в 05.20 на следующий день; рейс КС 941 вылетает в пятницу из Астаны в 12.35, прилетает в Лондон в 14.45; рейс КС942 вылетает в пятницу из Лондона в 18.05, прилетает в Астану в 05.30* на следующий день (*везде время местное. — Ред.).

«Мы рады, что сделали ежедневным столь престижный и популярный рейс, связывающий Великобританию с Казахстаном, — сказал президент „Эйр Астаны» Питер Фостер. — Лондон приобретает все большее значение как для деловых людей, так и для туристов. И это происходит в благоприятный для авиакомпании со стратегической точки зрения момент, поскольку мы планируем выход на IPO».

Пассажиры, вылетающие из Лондона «Эйр Астаной», могут также воспользоваться удобными стыковками в города Алматы, Урумчи, Дели, Новосибирск, Омск, Тюмень и Екатеринбург, и далее всей маршрутной сетью.

Рейсы в Лондон осуществляются на комфортабельном самолете Boeing 757, располагающем 3 классами обслуживания — 16 мест в бизнес-классе, 108 в экономклассе и 12 мест в спальном экономклассе. Стоимость авиабилета начинается от 211 682 тенге в экономклассе, включая все сборы, кроме сервисного.