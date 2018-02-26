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Грабитель разбил витрину секс-шопа фаллоимитатор и похитил два золотых вибратора

26 февраля 2018, 16:23

Забавно, что рассеянный преступник забыл украсть зарядные устройства к драгоценным секс-игрушкам, а значит, он даже не сумеет их перепродать.

Грабитель секс-шопа в Барселоне использовал огромный фаллоимитатор, чтобы разбить витрину и украсть товар на сумму 50 тысяч долларов. Главной добычей преступника стали два вибратора из чистого золота, сообщает Mirror, передает Life.ru.

Как предполагает полиция, грабитель просто забыл собственный инструмент для взлома витрины и решил использовать первое, что попалось под руку, — тяжёлый фаллоимитатор. Забавно, что рассеянный преступник забыл украсть зарядные устройства к драгоценным секс-игрушкам, а значит, он даже не сумеет их перепродать.

В настоящий момент полицейские ведут розыск забывчивого грабителя. Так как мужчина забыл закрыть лицо и не оставил множество отпечатков пальцев, детективы рассчитывают установить его личность в ближайшее время.

Татьяна Кондратьева

Фото sueveriya.ru


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