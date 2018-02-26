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День памяти погибших детей предложили учредить в Казахстане

26 февраля 2018, 16:36

Общественный деятель призвала казахстанцев почаще обнимать своих детей, говорить с ними, пытаться их понять и всегда прощать.

Общественный деятель Алия Садырбаева предложила учредить 3 марта днем памяти трагически погибших детей, передает Zakon.kz.

По ее словам, только за последние три года в стране 542 ребенка свели счеты с жизнью. Еще 1252 ребенка совершили попытку суицида.

"Когда я вижу эти цифры, мое сердце буквально разрывается от боли и бессилия! Каждые два дня один ребенок заканчивает жизнь самоубийством! А ведь дети умирают еще и от рук насильников, убийц, от несчастных случаев и болезней. Так сколько детей на самом деле ежедневно погибает в Казахстане?", - написала она в Facebook.

Она призвала казахстанцев почаще обнимать своих детей, говорить с ними, пытаться их понять и всегда прощать.

"Друзья, давайте объявим 3 марта Днем памяти безвинно ушедших из жизни детей. Детей, павших от рук убийц, насильников, доведенных до суицида. В этот день, в 20.00 часов вечера выключим свет в наших домах. Всего на одну минуту. И вспомним о них! Ушедших, еще не начав жить, так и не поняв, как они дороги для своих родных и близких", - призвала она.

Фото: today.kz.


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