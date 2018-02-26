Полицейские допросили свидетелей по делу об избиении подростка в Акмолинской области
По уголовному делу назначен процессуальный прокурор.
Полицейские допросили свидетелей по делу об избиении подростка, предположительно, акимом Коргалжынского сельского округа Акмолинской области Жанатом Омаровым, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.
«По факту получения несовершеннолетним телесных повреждений Коргалжынским районным отделом внутренних дел проводится досудебное расследование по части 2 статьи 107, в рамках которого Мукан Диас признан потерпевшим и в присутствии матери допрошен по обстоятельствам дела. Допрошены также как непосредственные участники инцидента, так и очевидцы произошедшего. После установления степени тяжести причиненного вреда здоровью несовершеннолетнего Д. Мукан будет определена окончательная квалификация деяния Омарова Ж.Ж с принятием законного процессуального решения», - рассказала руководитель пресс-службы ДВД Акмолинской области Гульнара Пинчук.
Как было отмечено, по уголовному делу назначен процессуальный прокурор, ход расследования находится на контроле у прокурора Акмолинской области.
Напомним, полицейскими Акмолинской области возбуждено досудебное производство за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью несовершеннолетнему Диасу Мукану акимом Коргалжынского сельского округа Жанатом Омаровым.
Фото:"Литер"
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