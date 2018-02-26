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Полицейские допросили свидетелей по делу об избиении подростка в Акмолинской области

26 февраля 2018, 16:38

По уголовному делу назначен процессуальный прокурор.

Полицейские допросили свидетелей по делу об избиении подростка, предположительно, акимом Коргалжынского сельского округа Акмолинской области Жанатом Омаровым, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

«По факту получения несовершеннолетним телесных повреждений Коргалжынским районным отделом внутренних дел проводится досудебное расследование по части 2 статьи 107, в рамках которого Мукан Диас признан потерпевшим и в присутствии матери допрошен по обстоятельствам дела. Допрошены также как непосредственные участники инцидента, так и очевидцы произошедшего. После установления степени тяжести причиненного вреда здоровью несовершеннолетнего Д. Мукан будет определена окончательная квалификация деяния Омарова Ж.Ж с принятием законного процессуального решения», - рассказала руководитель пресс-службы ДВД Акмолинской области Гульнара Пинчук.

Как было отмечено, по уголовному делу назначен процессуальный прокурор, ход расследования находится на контроле у прокурора Акмолинской области.

Напомним, полицейскими Акмолинской области возбуждено досудебное производство за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью несовершеннолетнему Диасу Мукану акимом Коргалжынского сельского округа Жанатом Омаровым.

Фото:"Литер"


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