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Житель Ташкента угрожал взорвать метро, если его жена вовремя не приведет ребенка домой

26 февраля 2018, 16:49

Житель Ташкента позвонил в справочную службу, где высказал свои угрозы о взрыве метро и бросил трубку.

Житель Ташкента позвонил в городскую справочную службу по телефону 1009 и пригрозил взорвать метро, если его супруга не приведет ребенка через 20 минут, передает Sputnik Узбекистан.

Мужчина представился Дониёром Холиковым и сообщил: "Если моя супруга в течение 20 минут не приведет мне моего ребенка, то в метро произойдет взрыв", — после чего бросил трубку.

В ходе расследования выяснилось, что мужчину зовут Дониёр Холиков и он проживает в Шайхантахурском районе столицы. Чем был вызван такой импульсивный поступок, пресс-служба МВД Узбекистана не уточняет.

Фото © 112Ua


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