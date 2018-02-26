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Вооруженные полицейские проверяют автомобили на выезде из Астаны

26 февраля 2018, 16:52

Все машины на выезде из города досматривают сотрудники спецслужб.

Об усиленном контроле на выезде из Астаны сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.

На контрольно-пропускных пунктах вооруженные сотрудники МВД досматривают легковые и грузовые автомобили, автобусы, сверяют документы водителей и пассажиров.

Осмотр каждой машины занимает до трех минут, в результате выезд из города затруднен, автотранспорт собирается в колонны.

Розыск сбежавшего из СИЗО в Астане рецидивиста Ерасыла Аргимбаева продолжается второй день.

36-летний уроженец Карагандинской области, Нуринского района поселка Киевка – Ерасыл Аргимбаев в полдень 25 февраля, находясь в прогулочном дворе, который расположен вплотную к одноэтажному корпусу здания, смог подняться на крышу, откуда сначала перепрыгнул локальное ограждение, а затем преодолел основное ограждение. Ранее мужчина был судим за кражу и грабеж.

Фото: Диапазон


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