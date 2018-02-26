Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах Казахстана

В горных районах Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей возможен сход снежных лавин.

Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

По данным РГП «Казгидромет», 27 февраля утром и днем в Жамбылской области ожидается местами юго-западный ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, на юго-западе области временами 30 м/с и более.

27 февраля ночью и утром в Южно-Казахстанской области ожидаются местами сильные осадки. В течение суток юго-западный ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, на горных перевалах 30 м/с и более. Вероятность шторма 90 - 95%.

Сегодня вечером и в ближайшие сутки в связи с повышенным температурным фоном и прогнозом дождей на низкогорных реках Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областей ожидается прохождение паводков, формирование склонового и местного стока.

Днем 27 февраля в Акмолинской области ожидаются местами осадки (преимущественно снег), гололед, восточный, юго-восточный ветер 15-20 м/с.

В Астане днем 27 февраля ожидаются временами осадки (преимущественно снег), гололед, усиление восточного, юго-восточного ветра до 15-18 м/с. Вероятность шторма 90%.



В ближайшие сутки в связи ожидаемыми осадками в горных районах Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей возможен сход снежных лавин. В горных районах ВКО самопроизвольный сход снежных лавин не ожидается.

Не рекомендуется выходить на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

Фото: obk.kz