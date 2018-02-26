Поставщики из ЕАЭС получили право паритетного участия в российских закупках наравне с юридическими лицами

Хозяйствующие субъекты из стран Евразийского экономического союза могут участвовать в процедурах закупок товаров, работ, услуг, проводимых отдельными видами юридических лиц (негосударственных закупок), наравне с российскими. Об этом в январе 2018 года ЕЭК проинформировало Министерство финансов Российской Федерации.

Минфин РФ подтвердил предоставление приоритета товарам, работам, услугам стран ЕАЭС наравне с товарами, работами, услугами российского происхождения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

При этом Минфин РФ, ссылаясь на ранее изложенную позицию Министерства экономического развития Российской Федерации (письмо Минэкономразвития РФ от 10.04.2017 № ОГ-Д28-4261), рекомендовал учитывать данную позицию.

Учитывая, что закупочная деятельность отдельных видов юридических лиц не относится к сфере регулирования Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года о государственных и муниципальных закупках, предоставление указанного приоритета свидетельствует о последовательной работе Российской Федерации по формированию внутреннего рынка ЕАЭС и движении навстречу партнерам по Союзу.

Справочно:

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» к закупкам товаров, работ, услуг отдельных видов юридических лиц отнесены закупки государственных корпораций, государственных компаний, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, субъектов естественных монополий, акционерных обществ, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов, закупки дочерних компаний указанных акционерных обществ и их дочерних компаний, а также закупки в иных установленных случаях.

В течение 2017 года в ЕЭК поступали обращения от потенциальных поставщиков государств-членов ЕАЭС об отказах в допуске к участию в процедурах закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, проводимых в Российской Федерации на основании постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925.

При этом любой участник закупки вправе обжаловать действия заказчиков в судебном и (или) административном порядке в соответствии с положениями части 10 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».