Казахстанский гимнаст получил серьезную травму на Кубке мира в Австралии

Перспективный казахстанский гимнаст Милад Карими на этапе Кубка мира в Австралии в упражнениях на брусьях получил серьезную травму руки. 18-летний спортсмен сломал руку в трех местах.

«Трехсотый. Всем спасибо за поддержку. Вот и закончил сезончик. 3 перелома и 1 осколок», - написал Карими в микроблоге.

Спортсмена в срочном порядке оперировали в госпитале Royal Melbourne. Позже Милад загрузил видео своего паления с брусьев.

«Смотрите со звуком! Это звук не от челюсти, а от моей руки. Всем огромное спасибо за поддержку. Мне очень приятно. Сегодня сделали операцию, собрали кость», - написал он.



Другой казахстанец Наримана Курбанова в Австралии завоевал золото в упражнениях на коне, набрав 14,933 балла. Он оказался сильнее Чи Кай Ли из Тайбэя -14,833 и австралийца Кристофера Ремкеса - 13,400.