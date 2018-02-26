В СКО административные расходы сократили на 129 млн тенге

Согласно Комплексному плану приватизации на 2016-2020 годы по СКО включено 37 организации, из них 24 коммунальных организации и 13 организации СПК «Солтүстік».

Эту цифру озвучил и.о. руководителя управления финансов Наталья Дышкант на заседании акимата СКО где обсуждался вопрос о приватизации коммунальной собственности области.

Согласно Комплексному плану приватизации на 2016-2020 годы по СКО включено 37 организации, из них 24 коммунальных организации и 13 организации СПК «Солтүстік». В результате приватизации сокращение административных расходов составило 129,6 млн тенге.

За период с 2016 по 2018 годы было продано 15 организации на общую сумму 73 млн.тенге, из них 7 коммунальных организаций на общую сумму 20 млн.тенге и 8 организации СПК на общую сумму 53 млн.тенге.

Аким области Кумар Аксакалов заявил, что сэкономленные средства государство направит в социальную сферу.

«Всегда очень легко содержать предприятия за счет бюджета. Мы приватизировали предприятия и отдали в конкурентную среду, вот так они должны работать. С каждым годом государственные затраты должны быть меньше и меньше. Сегодня государство должно финансировать образование, здравоохранение и культуру. Это основные приоритеты. Все остальное конкурентная среда»,- подчеркнул глава региона.

Также аким области высказался о судьбе Ботанического сада. Глава региона отметил, что в обществе есть недопонимание о приватизации оранжереи.

«В обществе сформировалась мнение о том что мы закрываем Ботанический сад. На самом деле идет речь о ликвидации юридического лица. Мы сами заинтересованы чтобы оранжерея работала. Из за отсутствия правильной информации горожане думают, что оранжерея потеряна. Этого не будет. Мы всеми способами его сохраним. Нужна определенная процедура, мы его сейчас проходим. Это долгий процесс»,- сказал Кумар Аксакалов.