Новые автомобили BMW будут открываться не ключом, а приложением
Немецкий автопроизводитель позволит запускать двигатель машины со смартфона и делиться виртуальным ключом с членами семьи.
Автоконцерн BMW продемонстрировал на MWC 2018 новую технологию электронного ключа и показал концептуальный электрокар i3, сообщает TechRadar, передает Life.ru.
Одной из особенностей прототипа i3 является автономность: электрокар умеет подъезжать к хозяину по запросу. Для этого нужно открыть специальное приложение и вызвать автомобиль, который должен находится неподалёку. Машина сама подъедет к водителю и откроет двери. Также i3 может отвезти хозяина на автопилоте к нужной точке. Во время пути пользователь сможет управлять музыкой, климат-контролем и другими базовыми функциями авто.
Также BMW показала специальное приложение, которое заменит обычный ключ зажигания. Водитель сможет открыть дверь авто и запустить двигатель со смартфона, как в электрокарах Tesla. Также ключ можно разделить на пять человек. Данное приложение будет доступно для обладателей последних моделей BMW в июле этого года, пока программа работает только для смартфонов Samsung.
Андрей Ставицкий
Фото amsrus.ru
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