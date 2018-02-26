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Новые автомобили BMW будут открываться не ключом, а приложением

26 февраля 2018, 17:17

Немецкий автопроизводитель позволит запускать двигатель машины со смартфона и делиться виртуальным ключом с членами семьи.

Автоконцерн BMW продемонстрировал на MWC 2018 новую технологию электронного ключа и показал концептуальный электрокар i3, сообщает TechRadar, передает Life.ru.

Одной из особенностей прототипа i3 является автономность: электрокар умеет подъезжать к хозяину по запросу. Для этого нужно открыть специальное приложение и вызвать автомобиль, который должен находится неподалёку. Машина сама подъедет к водителю и откроет двери. Также i3 может отвезти хозяина на автопилоте к нужной точке. Во время пути пользователь сможет управлять музыкой, климат-контролем и другими базовыми функциями авто.

Также BMW показала специальное приложение, которое заменит обычный ключ зажигания. Водитель сможет открыть дверь авто и запустить двигатель со смартфона, как в электрокарах Tesla. Также ключ можно разделить на пять человек. Данное приложение будет доступно для обладателей последних моделей BMW в июле этого года, пока программа работает только для смартфонов Samsung.

Андрей Ставицкий

Фото amsrus.ru


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