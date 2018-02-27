Появились подробности разоблачения транснациональной группировки контрабандистов

Задержанные по громкому делу о транснациональной преступной группировке контрабандисты, уже дают признательные показания, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Подозреваемые рассказывают о масштабной коррупции на границах Казахстана с Китаем, Узбекистаном и Кыргызстаном. Они называют суммы взяток, которые получали за незаконный ввоз китайского товара в страну, и рассказывают, кому доставалась большая часть. Судя по шикарной жизни главарей и членов ОПГ, на своих преступлениях они смогли заработать колоссальные деньги

В том, как китайские товары, завалившие рынки Казахстана, попадают на торговые полки, мало экономики, один сплошной криминал. Преступные авторитеты взяли под свой контроль границы государства. Международные договоры, законы и правила для них никакого значения не имеют.

Их контрабандная схема позволяет сколачивать целое состояние, ввозя в страну тонны нелегального груза, не платя в бюджет ни тиына. У преступных авторитетов, как выяснилось в ходе расследования, свои люди в пунктах пропуска. Они обложили данью предпринимателей-импортеров. Если бизнесмены отказываются платить, их товар застревает на границе или вообще теряется. О том, какие бандитские законы царят на рубежах страны, сейчас во всех подробностях рассказывают следователям задержанные участники международной банды контрабандистов.

- За беспрепятственный провоз багажа, перемещаемого через пассажирский переход, 100 тенге за килограмм. В основном по 100 тенге за килограмм, - сообщает специалист контрольно-пропускного пункта «Жаркент» Галым Сергалиев.

За смену каждый из девяти специалистов департамента госдоходов, работавших на пункте пропуска «Жаркент», получал с проносящих товар через границу больше миллиона тенге. Груз и деньги шли в обход таможни, а колоссальные суммы делились межу членами группировки, организовавшими контрабандный канал на границе Казахстана с Китаем, Узбекистаном и Кыргызстаном.

- Как мы перевелись в КПП «Жаркент», появились физлица, которые занимались поборами. Старший участка cказал нам, чтобы мы никуда не лезли. Если будем там что-то говорить, возмущаться, тогда могут они перевести, потому что в это место желающих очень много, - говорит специалист контрольно-пропускного пункта «Жаркент» Мади Камал.

Члены ОПГ из департамента госдоходов молчали и каждый день получали солидные суммы. Разговорились все, когда к ним нагрянули сотрудники спецслужб. Все задержанные уже признались в получении взяток и назвали имена своих руководителей, которые брали львиную долю за контрабанду. Масштабы этой мафиозной схемы гигантские. На пассажирских участках бандиты обогащались на миллионы, а на грузовых суммы заработка вообще поражают воображение. На грязные деньги строились особняки, покупались шикарные машины, кто-то даже смог позволить себе конюшню с элитными скакунами. Но лучше всех из задержанных жилось кыргызскому парламентарию Дамирбеку Асылбек уулу, который, по материалам дела, руководил всей контрабандистской структурой, состоящей из таможенников, пограничников, брокеров и просто безработных из Казахстана и Кыргызстана.

Задержали кыргызского политика в алматинском ресторане, где он был со своим другом из Бишкека бизнесменом Уланбеком Мурадиловым. За одним столом с ними сидел и казахстанский пограничник Эмилбек Кочорбаев. До того как спецслужбы прервали эту трапезу, участники встречи долго не могли определиться с заказом. Выбирали между птицей и рыбой – кукурузным цыпленком и чилийским сибасом. А вот как завозить контрабандный китайский груз в Казахстан и Россию, судя по разговору на этой записи скрытой камерой, все они точно знают. Давно этим занимаются вместе с высокими чиновниками, сколотили на этом целое состояние, и Дамирбек Асылбек уулу уже хвалится успехами в контроле над казахстанской границей. С местными пограничниками он все что угодно провозит через кордон.

Кыргызский депутат уже успел приобрести себе гражданство Казахстана. В своих новых документах он изменил место рождения – указал, что появился на свет в Жамбылской области, и даже национальность свою изменил. Его жена Айсулу Эрмек тоже стала подданной сразу двух стран. Также поступили друзья и родственники парламентария. Зачем Асылбеку уулу понадобилось двойное гражданство, сейчас выясняют следователи. По материалам дела, он главарь транснациональной преступной группы, ввозившей контрабанду из Китая в Казахстан и Россию в обход таможни и пограничников. Помогал ему в этом, по версии следствия, другой кыргызстанец – Уланбек Мурадилов. Во время задержания в его барсетке оказалось 92 тысячи меченых долларов. Эти деньги он получил от предпринимателя за организацию контрабандного ввоза товара, что и помогло КНБ разоблачить международную банду.

Фото: blogs.worldbank.org