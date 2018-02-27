В этом году могут начаться переговоры по облегчению визового режима с ЕС

Казахстан предлагает разработать «дорожную карту» по реализации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским Союзом (СРПС). Об этом заявил Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов в Брюсселе в ходе 16-го заседания Совета сотрудничества «Казахстан – Евросоюз», сообщает zakon.kz со ссылкой на МИД РК.

Подписанное в 2015 году Соглашение на сегодня ратифицировали большинство государств-членов Евросоюза, а также утвердил Европейский Парламент.

СРПС является документом нового поколения и охватывает 29 сфер сотрудничества. Уже учреждены новые структуры взаимодействия – комитет сотрудничества в «торговой конфигурации», подкомитет по таможенным вопросам, подкомитет по энергетике, транспорту, окружающей среде и изменению климата.

«Полное раскрытие потенциала СРПС соответствует интересам Казахстана, поскольку документ будет способствовать эффективной реализации всесторонней модернизационной стратегии Президента Нурсултана Назарбаева», – сказал министр.

К.Абдрахманов проинформировал европейских коллег о приоритетах политики Главы государства, обозначенных в ежегодном Послании народу «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции». Казахстан предлагает странам Евросоюза принять активное участие в цифровизации казахстанской промышленности, развитии транспортно-логистического сектора, модернизации агропромышленного комплекса.

Европейскую делегацию, в состав которой вошли высокопоставленные представители Европейской Комиссии и Европейской службы внешних действий, возглавила Заместитель Премьер-министра – Министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева, чья страна ныне председательствует в Совете ЕС. В ходе заседания делегации рассмотрели весь спектр вопросов двусторонних отношений между Казахстаном и Евросоюзом, 25-летие установления которых отмечалось 2 февраля.

Европейский Союз является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана, на долю которого приходится порядка половины казахстанской внешней торговли и привлеченных в страну прямых инвестиций. В 2017 году объем товарооборота между Казахстаном и ЕС увеличился на 25% по сравнению с 2016 годом и составил около 30 млрд. долларов США.

Как отметила казахстанская сторона, последовательная имплементация нового Соглашения позволит существенно нарастить объемы товарооборота, в первую очередь, за счет торговли высокотехнологичной продукцией, генерировать новые возможности для экономического роста и создания рабочих мест.

«В свою очередь, укрепление торгово-экономических связей неразрывно связано с обеспечением свободного передвижения граждан. В этой связи объективно необходимым представляется скорейшее начало переговоров по облегчению визового режима», – сказал К. Абдрахманов.

Он выразил надежду, что переговоры по облегченному визовому режиму начнутся в этом году.

Совет сотрудничества РК-ЕС является высшим органом взаимодействия, учрежденным в соответствии с СРПС. Совет собирается один раз в год на уровне министров иностранных дел Казахстана и страны, председательствующей в ЕС. Он осуществляет регулярный обзор выполнения Соглашения, а также рассматривает двусторонние или международные вопросы.

В этот же день европейское медиа-агентство «Euractiv» организовало в Брюсселе форум на тему «Перспективы развития отношений между Казахстаном и Евросоюзом» с участием заместителя Министра иностранных дел РК Романа Василенко, Специального представителя ЕС по Центральной Азии Питера Буриана, членов Европейского Парламента, руководства Европейской службы внешних действий, европейского экспертного сообщества и СМИ.

Участники дискуссии отметили высокий уровень отношений между РК и ЕС по всем направлениям сотрудничества и наличие серьезных перспектив для его дальнейшего расширения. На форуме была также дана высокая оценка итогам прошедшего в январе 2018 года председательства Казахстана в Совете Безопасности ООН.

Фото: МИД РК