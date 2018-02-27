В Мюнхене сотни пассажиров оказались заблокированы в вагонах электричек
Пассажиров двух поездов пришлось эвакуировать пожарным и сотрудникам правоохранительных органов.
В Мюнхене из-за сбоя в работе контактных сетей несколько сотен пассажиров оказались заблокированы в вагонах электричек между станциями, сообщают Вести.ru.
Пассажиров двух поездов пришлось эвакуировать пожарным и сотрудникам правоохранительных органов.
Инцидент повлиял на местное и междугороднее сообщение, вызвав серьезные задержки в движении электричек.
Причиной сбоя уже называют самую холодную ночь с начала зимы, которую Бавария пережила в ночь на понедельник (в Мюнхене было минус 12,5 градусов по Цельсию).
Фото: venagid.ru
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