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В ЮКО арестован преступник зарезавший жену и мать

27 февраля 2018, 00:35

Что побудило отца семейства на такое жестокое преступление, неизвестно.

В Южно-Казахстанской области арестован мужчина, зарезавший собственную мать и жену, передает МИА «Казинформ».

В понедельник суд района Ордабасы выдал санкцию на арест 28-летнего жителя села Шубарсу. По информации районного суда, возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК «Убийство».

Трагедия произошла 23 февраля в селе Шубарсу Ордабасинского района. По словам местных жителей, сначала мужчина зарезал жену, а затем мать, выбежавшую на помощь. В семье растет маленький ребенок.

Что побудило отца семейства на такое жестокое преступление, неизвестно. В деталях случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов, комментариев от них пока не последовало.

Фото: maaleht.delfi.ee


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