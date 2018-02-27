В ЮКО арестован преступник зарезавший жену и мать
Что побудило отца семейства на такое жестокое преступление, неизвестно.
В Южно-Казахстанской области арестован мужчина, зарезавший собственную мать и жену, передает МИА «Казинформ».
В понедельник суд района Ордабасы выдал санкцию на арест 28-летнего жителя села Шубарсу. По информации районного суда, возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК «Убийство».
Трагедия произошла 23 февраля в селе Шубарсу Ордабасинского района. По словам местных жителей, сначала мужчина зарезал жену, а затем мать, выбежавшую на помощь. В семье растет маленький ребенок.
Что побудило отца семейства на такое жестокое преступление, неизвестно. В деталях случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов, комментариев от них пока не последовало.
Фото: maaleht.delfi.ee
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